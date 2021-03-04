هيئة الطرق تكشف إجمالى تكلفة تطوير محور ديروط

قال المهندس ، أحمد قبيصى ، مدير إدارة الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى ، إن وزارة النقل منذ عام 2014 تمتلك خطة محددة لرفع كفاءة الطرق وربط شبكة الطرق الرئيسية بشرق النيل بعدد من المحاور العرضية .





وأضاف " قبيصى " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن شبكة الطرق تحتوى على معارض طولية ، عرضية لافتا إلى أن إجمالى تكلفة تطوير ورفع شبكة الطرق تعدت 400 مليار جنيه ، وصعود مصر من المركز 128 إلى 28 بتخطى 100 مركز .





وأشار إلى أن خطة تطوير الطرق شملت عدة محاور منها المشروع القومى للطرق بحوالى 7 آلاف كم تعدى 1000 كوبرى علوى على المزلقانات وتقاطعات الطرق والمصارف ، والمجارى المائية والذى خفض من التكدس المرورى وخفض نسب الحوادث 44% .





ولفت إلى أن محور ديروط هو أحد المشروعات التى تقوم بها وزارة النقل ضمن خطة محددة لتقليل المسافات البينية بين المحاور العرضية من 100 كم / 25 كم وذلك لسهولة ربط الطرق بين شرق الطرق وغربها بتكلفة تخطت مليار و 700 مليون جنيه .





وتابع مدير إدارة الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى ، أن وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى وضعت خطة منذ عام 2014 لتنفيذ 13 محورا والذى يعطى الفرصة لتقليل المسافات من 100 كم : 25 كم.