ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيئة الطرق تكشف إجمالى تكلفة تطوير محور ديروط

الخميس 04/مارس/2021 - 01:53 م
هيئة الطرق
هيئة الطرق
Advertisements
شيرين عادل

قال المهندس ، أحمد قبيصى ، مدير إدارة الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى ،  إن وزارة النقل منذ عام 2014 تمتلك خطة محددة لرفع كفاءة الطرق وربط شبكة الطرق الرئيسية بشرق النيل بعدد من المحاور العرضية .


وأضاف " قبيصى " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ،  أن شبكة الطرق تحتوى على معارض طولية ، عرضية لافتا إلى أن إجمالى تكلفة تطوير ورفع شبكة الطرق تعدت 400 مليار جنيه ، وصعود مصر من المركز 128 إلى 28 بتخطى 100 مركز .


وأشار إلى أن خطة تطوير الطرق شملت عدة محاور منها المشروع القومى للطرق بحوالى 7 آلاف كم تعدى 1000 كوبرى علوى على المزلقانات وتقاطعات الطرق والمصارف ، والمجارى المائية والذى خفض من التكدس المرورى  وخفض نسب الحوادث 44% .


ولفت إلى أن محور ديروط هو أحد المشروعات التى تقوم بها وزارة  النقل ضمن خطة محددة لتقليل المسافات البينية بين المحاور العرضية من 100 كم / 25 كم وذلك لسهولة ربط الطرق بين شرق الطرق وغربها بتكلفة تخطت مليار و 700 مليون جنيه .


وتابع مدير إدارة الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى ،  أن وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى  وضعت خطة منذ عام 2014 لتنفيذ 13 محورا والذى يعطى الفرصة لتقليل المسافات من 100 كم : 25 كم.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 625 كيلو مترا بتكلفة 10.2 مليار جنيه.. حصاد قطاع النقل عام 2020 (إنفوجراف)

بتكلفة 10 مليارات جنيه.. مصر نفذت 625 كم من الطرق خلال 2020.. تفاصيل

كامل الوزير: جودة الطرق انعكست على خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44%

من بينها الصحراوي الغربي .. برلماني: مقرر الانتهاء من 28 كوبري ومحورا بشبكة طرق الصعيد

إنشاء 14 محورا نيليا في صعيد مصر..ونواب: أكثر من 18 مليار جنيه لتطوير الصعيد ..28 كوبري ومحورا مستهدفات خطة التنمية

ترشيحاتنا

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله الى الله.. ردده يفرج همك

رفع أثقال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض لياقتها البدنية

السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

فرج عامر يضع شرطا وحيدا لرحيل الهاني سليمان إلى الأهلي

بـ لوك جديد وجذاب.. يسرا تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام

إحالة 3 موظفين بالعجوزة للجنايات لتلاعبهم في معاشات التأمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام