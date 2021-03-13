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أخبار العالم

الأردن.. القبض على الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط

السبت 13/مارس/2021 - 07:32 م
القبض على الموظف
القبض على الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط
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قسم الخارجي
أوقفت النيابة العامة في الأردن، مساء اليوم السبت، الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط على ذمة التحقيق، وفقا لقناة المملكة.

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات تقدم باستقالته، بعدما انقطع الأوكسجين عن مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص على الأقل. 

فيما أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل، لحين استكمال التحقيقات في حادثة مستشفى السلط.

كما أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بإقالة مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور عبدالرزاق الخشمان، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.
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