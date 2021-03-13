الأردن.. القبض على الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط

أوقفت النيابة العامة في الأردن، مساء اليوم السبت، الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط على ذمة التحقيق، وفقا لقناة المملكة.





وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات تقدم باستقالته، بعدما انقطع الأوكسجين عن مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص على الأقل.





فيما أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل، لحين استكمال التحقيقات في حادثة مستشفى السلط.



