دوري المظاليم خارج السيطرة.. اشتباكات وأحداث شغب وتسلل هدد حكمًا بالموت

لا صوت يعلو داخل مسابقة دورى القسم الثانى والثالث على ضرورة ايقاف المهازل الصادرة فى المباريات التى جرت مؤخرا ونتج عنها اشتباكات وأحداث شغب.





الأحداث المؤسفة التى صدرت مؤخرا فى دوريات المظاليم لم تقتصر على لاعبى الأندية والجماهير بل كاد أحد الحكام المساعدين أن يلقى حتفه جراء احتسابه راية تسلل ونتج عنها إلغاء هدفا لصالح إحدى الفرق.





صدى البلد يسلط الضوء على أحداث الشغب بين الجماهير واللاعبين والحكام فى مباريات دورى المظاليم.





أحداث شغب





شهدت مباراة منية سمنود وشبان بدواي في القسم الثالث؛ اشتباكات بين الجماهير ولاعبي بدواي وحكم المباراة أحمد لطفي ما أسفر عن إلغائها أعقبها قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بإحالة أحداث الشغب إلى لجنة الانضباط فى الاتحاد المصري لكرة القدم بإحالة أحداث الشغب إلى لجنة الانضباط فى الجبلاية لاتخاذ اللازم.





قرارات رادعة





قررت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى وعضوية السادة القضاة أحمد مصطفى ووائل يوسف وكريم سلامة، إيقاف كل من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوى ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام وإيقاف اسلام الشناوي حارس مرمى الفريق 10 مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه مع نقل 8 مباريات له خارج ملعبه.



كما قررت اللجنة إيقاف ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر منه خلال مباراة ناديه أمام المراغة في القسم الثالث.





حكم مساعد كاد يلقى حتفه ثمن تسلل





كاد حكم مساعد أن يدفع ثمن قراره بإلغاء هدفًا بداعي التسلل غاليًا لولا تدخل قوات الأمن وإنقاذه، ذلك ما حدث خلال مواجهة سبورتنج والأولمبي في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية.

النتيجة كانت تُشير لتقدم أصحاب الملعب بهدفين مقابل هدف، وقد احتسب الحكم 6 دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، واستطاع خلالها الأولمبي إحراز هدف التعادل لكن راية الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل وأظهرت اللقطات التي تم إلتقاطها من المباراة محاولة اعتداء البعض على الحكم المساعد وتدخل عناصر قوات الأمن المكلفة بالتأمين لإنقاذه وسط فوضى كبيرة في ملعب المباراة.

اشتباكات فى مجموعة الصعيد



اندلعت اشتباكات بين لاعبي فريق الشرقية للدخان والفيوم في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.





جاء ذلك بعدما سقط أحد لاعبي الشرقية للدخان على أرض الملعب بسبب الإصابة وحاول لاعب فريق الفيوم إخراج الكرة لعلاج اللاعب قام مهاجم الشرقية بإحراز هدف مما تسبب في أزمة بين لاعبي الفريقين.





امتدت الاشتباكات الى خارج الملعب وعلى مقاعد البدلاء بين مدربي الفريقين وتوجه لهم الحكم واعطي الثنائي بطاقة صفراء.







