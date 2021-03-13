قرار صارم من "كاف" على هامش اجتماع المكتب التنفيذي

أطاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف "، برئاسة الملياردير الجنوب إفريقي ، باتريس موتسيبي ، بالمغربي "عبدالمنعم باه" من منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.





وأسند مسئولو الـ "كاف" ، منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي ، إلى مدير قسم الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، الكونغولي فيرون موسينجو أومبا ، خلفا للمغربي عبد المنعم باه.





وجاء قرار الإطاحة بالمغربي عبدالمنعم باه ، من منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ على هامش اجتماع المكتب التنفيذي ، الذي انعقد خلال الساعات الماضية في الرباط بالمغرب.





وأسفرت فعاليات الجمعية العمومية عن إنتخاب رئيس جديد للكاف إضافة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم " فيفا " الذي جاء على النحو التالي:

الجنوب افريقي باتريس موتسيبى رئيسا للاتحاد الافريقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.

نواب الرئيس تم رفع عددهم من ثلاثة الى خمسة وهم :



النائب الاول أوجستين سنجور / السنغال النائب الثاني احمد ولد يحي / موريتانيا النائب الثالث سليمان أوباري / جيبوتي فوزي لقجع النائب الرابع فوزي لقجع / المغرب النائب الخامس اماجو بينيك / نيجيريا

عضوية مجلس الفيفا للدول الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية فوزي لقجع المغرب ‏هانى أبو ريدة مصر

عضوية مجلس الفيفا للدول الناطقة بالفرنسية المقعدين بالتزكية ‏ماموتو تورى مالى ماتورين تشاكوس بنين

عضوية الدول الناطقة بالإنجليزية ‏اماجو بنينك نيجيريا

عضوية مقعد المرأة ‏يوهانسن إشيا سيراليون

عضوية اللجنة التنفيذية للكاف ‏المنطقة الشمالية ‏وديع الجرئ تونس

عضوية اللجنة التنفيذية للكاف للمنطقة الغربية أ ‏مصطفى إشولا راجى ليبيريا

‏المنطقة الغربية ب ‏جبريلا هيما حميدو النيجر

‏المنطقة الوسطى ‏سيدو مبومبو نجويا الكاميرون

‏المنطقة الشرقية الوسطى ‏سليمان وابيرى جيبوتي

المنطقة الجنوبية ‏الفيس راجا شيتى السيشيل ‏ماكلين كورتيز ليتشويت بوتسوانا

مقعد المرأة ‏كنيزات إبراهيم جزر القمر

أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين منذ عام 2019 و مستمرين حتى 2023 ‏أوجستين سنجور السنغال ‏موزيس ماجوجو أوغندا ‏سيتا سانجارى بوركينا فاسو ‏سمير صبحى موريشيوس ‏عبدالحكيم الشلماني ليبيا ‏بيير آلن مونجينجى الجابون