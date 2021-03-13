قرار صارم من "كاف" على هامش اجتماع المكتب التنفيذي
السبت 13/مارس/2021 - 11:21 م
الكاف
أطاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة الملياردير الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، بالمغربي "عبدالمنعم باه" من منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي. وأسند مسئولو الـ "كاف"، منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، إلى مدير قسم الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الكونغولي فيرون موسينجو أومبا، خلفا للمغربي عبد المنعم باه.
وجاء قرار الإطاحة بالمغربي عبدالمنعم باه، من منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ على هامش اجتماع المكتب التنفيذي، الذي انعقد خلال الساعات الماضية في الرباط بالمغرب.
وأسفرت فعاليات الجمعية العمومية عن إنتخاب رئيس جديد للكاف إضافة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم "فيفا" الذي جاء على النحو التالي: الجنوب افريقي باتريس موتسيبى رئيسا للاتحاد الافريقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.
نواب الرئيس تم رفع عددهم من ثلاثة الى خمسة وهم :
النائب الاول أوجستين سنجور / السنغال
النائب الثاني احمد ولد يحي / موريتانيا
النائب الثالث سليمان أوباري / جيبوتي
فوزي لقجع النائب الرابع فوزي لقجع / المغرب
النائب الخامس اماجو بينيك / نيجيريا
عضوية مجلس الفيفا للدول الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية
عضوية مجلس الفيفا للدول الناطقة بالفرنسية المقعدين بالتزكية
عضوية الدول الناطقة بالإنجليزية
عضوية اللجنة التنفيذية للكاف
عضوية اللجنة التنفيذية للكاف للمنطقة الغربية أ
مصطفى إشولا راجى ليبيريا
جبريلا هيما حميدو النيجر
سيدو مبومبو نجويا الكاميرون
ماكلين كورتيز ليتشويت بوتسوانا
كنيزات إبراهيم جزر القمر
أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين منذ عام 2019 و مستمرين حتى 2023
سيتا سانجارى بوركينا فاسو
عبدالحكيم الشلماني ليبيا
بيير آلن مونجينجى الجابون