مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14-3-2021 العديد من المواجهات القوية، أبرزها قمة الدورى الإنجليزي بين أرسنال ومنافسه توتنهام.





مواجهات اليوم:





الدوري الإنجليزي

ساوثهامتون vs برايتون – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium





ليستر سيتي vs شيفيلد يونايتد – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium





آرسنال vs توتنهام هوتسبير – الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium





مانشستر يونايتد vs وست هام يونايتد – الساعة التاسعة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium





الدوري الإسباني سيلتا فيجو vs أتلتيك بيلباو – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 1

غرناطة vs ريال سوسييداد – الساعة الخامسة والربع مساء - قناة beIN Sports HD 1

إيبار vs فياريال – الساعة السابعة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية vs ريال بيتيس – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports HD 1





الدوري الإيطالي بولونيا vs سامبدوريا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا - قناة beIN SPORT HD 4

تورينو vs انتر ميلان – الساعة الرابعة عصرا مساء - قناة beIN SPORT HD 4

بارما vs روما – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 4

كالياري vs يوفنتوس – الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4

ميلان vs نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN SPORT HD 4





الدوري الألماني باير ليفركوزن vs أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثانية والنصف ظهرا - قناة beIN SPORT HD 5

لايبزيج vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة الرابعة والنصف عصرا - قناة beIN SPORT HD 5

شتوتجارت vs هوفنهايم – الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 5





الدوري الفرنسي نيم أولمبيك vs مونبلييه – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN SPORT HD 6

ديجون vs بوردو – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6

لانس vs ميتز – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6

لوريان vs نيس – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6

رين vs ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6

موناكو vs ليل – الساعة السادسة مساء - قناة beIN SPORT HD 6

باريس سان جيرمان vs نانت – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD 6



