مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14-3-2021 العديد من المواجهات القوية، أبرزها قمة الدورى الإنجليزي بين أرسنال ومنافسه توتنهام.
مواجهات اليوم:
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون vs برايتون – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليستر سيتي vs شيفيلد يونايتد – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
آرسنال vs توتنهام هوتسبير – الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد vs وست هام يونايتد – الساعة التاسعة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs أتلتيك بيلباو – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 1
غرناطة vs ريال سوسييداد – الساعة الخامسة والربع مساء - قناة beIN Sports HD 1
إيبار vs فياريال – الساعة السابعة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية vs ريال بيتيس – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
بولونيا vs سامبدوريا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا - قناة beIN SPORT HD 4
تورينو vs انتر ميلان – الساعة الرابعة عصرا مساء - قناة beIN SPORT HD 4
بارما vs روما – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 4
كالياري vs يوفنتوس – الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4
ميلان vs نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
باير ليفركوزن vs أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثانية والنصف ظهرا - قناة beIN SPORT HD 5
لايبزيج vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة الرابعة والنصف عصرا - قناة beIN SPORT HD 5
شتوتجارت vs هوفنهايم – الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 5
الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك vs مونبلييه – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN SPORT HD 6
ديجون vs بوردو – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6
لانس vs ميتز – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6
لوريان vs نيس – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6
رين vs ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6
موناكو vs ليل – الساعة السادسة مساء - قناة beIN SPORT HD 6
باريس سان جيرمان vs نانت – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD 6
الدوري المصري
المقاولون العرب vs غزل المحلة – الساعة الثالثة عصرا - قناة on sport