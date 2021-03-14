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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة

الأحد 14/مارس/2021 - 07:06 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 14-3-2021 العديد من المواجهات القوية، أبرزها قمة الدورى الإنجليزي بين أرسنال ومنافسه توتنهام.

مواجهات اليوم:

الدوري الإنجليزي
 
ساوثهامتون   vs  برايتون – الساعة الثانية ظهرا -  قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي   vs شيفيلد يونايتد – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال   vs توتنهام هوتسبير – الساعة السادسة والنصف مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium 

مانشستر يونايتد   vs  وست هام يونايتد – الساعة التاسعة والربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium 

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو   vs  أتلتيك بيلباو – الساعة الثالثة عصرا - قناة beIN Sports HD 1 

غرناطة   vs   ريال سوسييداد – الساعة الخامسة والربع مساء - قناة beIN Sports HD 1

إيبار   vs فياريال – الساعة السابعة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية   vs  ريال بيتيس – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN Sports HD 1 

الدوري الإيطالي
بولونيا  vs  سامبدوريا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا - قناة beIN SPORT HD 4      

تورينو   vs  انتر ميلان – الساعة الرابعة عصرا مساء - قناة beIN SPORT HD 4

بارما   vs  روما – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 4

كالياري  vs   يوفنتوس – الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4

ميلان   vs  نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN SPORT HD 4      

الدوري الألماني 
باير ليفركوزن   vs  أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثانية والنصف ظهرا - قناة beIN SPORT HD 5                 

لايبزيج   vs  آينتراخت فرانكفورت – الساعة الرابعة والنصف عصرا - قناة beIN SPORT HD 5                 

شتوتجارت    vs  هوفنهايم – الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 5    

الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك   vs  مونبلييه – الساعة الثانية ظهرا - قناة beIN SPORT HD 6

ديجون   vs بوردو – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6    

لانس   vs  ميتز – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6

لوريان   vs  نيس – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6      

رين   vs  ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا - قناة beIN SPORT HD 6

موناكو  vs  ليل – الساعة السادسة مساء - قناة beIN SPORT HD 6         

باريس سان جيرمان   vs   نانت – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD 6   

الدوري المصري
المقاولون العرب  vs  غزل المحلة – الساعة الثالثة عصرا - قناة on sport   
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