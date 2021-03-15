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اقتصاد

60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:05 م
زيادة الرواتب
زيادة الرواتب
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، تستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن تقريبا.

وتابع "الفقي" في تصريحات له لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس السيسي أيضا لتطوير الريف المصري تخدم 4.5 ألف قرية و35 ألف تابع، مضيفا "مصر تشهد حالة استقرار اقتصادي"، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسياسة البنك المركزي ساهمت في خفض معدلات التضخم. 


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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