60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، تستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن تقريبا.





وتابع "الفقي" في تصريحات له لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس السيسي أيضا لتطوير الريف المصري تخدم 4.5 ألف قرية و35 ألف تابع، مضيفا "مصر تشهد حالة استقرار اقتصادي"، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسياسة البنك المركزي ساهمت في خفض معدلات التضخم.









واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.



