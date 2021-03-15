بعد الهبوط الحاد للبيتكوين .. هل يستمر ارتفاع سعر الذهب؟

تراجعت بتكوين بشكل حاد من جديد اليوم الاثنين، 15 مارس 2021، بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.





وبحسب آخر التقارير ففي التعاملات المبكرة بلندن، نزلت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم دون مستوى 55 ألف دولار لفترة وجيزة، وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، كان متراجعة 5.2 بالمئة إلى 55 ألفا و973.30 دولار.





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وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين في آسيا، حيث أدى تمرير أحدث إجراءات التحفيز الأمريكية إلى الاستمرار في تأجيج مخاوف التضخم، وتظل مكاسب الذهب تحت ضغوط بفعل الارتداد القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.





وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.31٪ عند 1725.15 دولارا بحلول الساعة 12:09 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:09 صباحًا بتوقيت جرينتش)، لتظل فوق علامة 1700 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.9٪. وارتفع البلاتين بنسبة 1٪. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1٪.





وذكر محللون في السابق أن الذهب ربما يكون وسيلة جيدة للتحوط ضد مخاطر التقلب القوية التي تعصف بالعملات الرقمية، وربما يستفيد الذهب من ذلك، كما أن المحللين يرون بأن أقل مستوى قد يهبط له الذهب هو مستويات 1,680 دولار للأوقية، فهذا الدعم الأهم للمعدن الثمين في الوقت الحالي.





وينتظر الذهب قرار الاحتياطي الفيدرالي وحديث رئيسه خلال الأسبوع الجاري، فيما تعصف تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالأسواق العالمية، ولكن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية ما زالت قادرة على الصعود، وسجلت عقود مؤشر داو جونز اليوم مستويات قياسية الارتفاع.