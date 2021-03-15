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اقتصاد

النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من البترول بشأن فواتير غاز مارس| تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:46 ص
فواتير غاز
فواتير غاز
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مايكل عياد
حذرت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي، بخصوص دورة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد مارس 2021، حيث أكدت شركة بتروتريد أن اليوم الإثنين الخامس عشر من مارس هو آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز، وأن الشركة تستمر في استقبال القراءات عبر طرق عدة متاحة من خلال الشركة.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، فقد حذرت الشركة المواطنين من أهمية تسجيل قراءة العداد خلال تلك الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر الجاري كمتوسط عن الاستهلاك ومن ثم مضاعفة القيمة في الفاتورة التالية.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى: 

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).


4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
5. تطبيق موبايل ماي فوري.
6. تطبيق موبايل جوميا.
7. من خلال مكاتب البريد المصري.
8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري، مصاري، أمان،  بي، خدماتي، ضامن).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:

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10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

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