بعد نجاحها الساحق فى «صراع العروش».. «إتش بي أو» تعتزم البدء فى إنتاج ضخم ملحمي.. أبريل المقبل

تعتزم شبكة التليفزيون الأمريكية الشهيرة "إتش بي أو"، منفذة المسلسل الملحمى الأكثر إثارة في تاريخ الدراما العالمية "صراع العروش"، البدء فى إنتاج ثلاثة أعمال درامية ملحمية جديدة بإنتاج ضخم لم تحدد قيمته حتى الآن.





وأشار موقع "هوليوود ريبوتر" الالكترونى إلى أن الشركة استقرت على أسماء الأعمال الجديدة وهى "عشرة الاف سفينة" و "تسع رحلات بحرية" و"قاع البرغوث"، مضيفا أن البدء في العمل الاول ويحمل اسم " تسع رحلات بحرية " تقرر له شهر إبريل القادم.





ويتناول العمل الدرامي الجديد ويحمل اسم "تسع رحلات بحرية"، وهو من نوعيه دراما الفانتازيا ومن بطولة الممثل البريطانى "ستيف توسان" ، عن ملحمة اللورد "كورليوس فيلاريون" الذى يشتهر بلقب " ثعبان البحر" الذى ينتمى لعائلة تسمى الفيلاريانس وهى تحمل دماء فريدة من نوعها مثل عائلة "التايجيرين" المرتبطة بالتناين فى "صراع العروش ".





وتدور أحداث العمل الدارمى الجديد حول المغامرات البحرية ل "ثعبان البحر" وزوجته فى قارة تعرف باسم قارة ويستروس، وهى القارة الرئيسية فى عالم خيالى يتكون من اربع قارات وهو الذى شهد كيانا سياسيا عرف باسم الممالك السبع فى مسلسل "صراع العروش ".





أما العمل الثانى لشركة "إتش بى أو" ويحمل اسم "عشرة الالاف سفينة " فتدور أحداثه حول ملكة تعرف باسم "نايميرا" وصراعها من أجل الابقاء على عرشها فى اوقات سابقة على تاريخ صراع الممالك السبعة فى مسلسل "صراع العروش"، الامر الذى يبرز بشكل واضح قيام الشركة باستغلال النجاح الساحق لهذا العمل الاخير الذي حقق معدلات مشاهدة غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.





يذكر أن مسلسل "صراع العروش" كان يتم بثه في أكثر من 170 دولة على مستوى العالم، ووصفته مجلة تايم أنه العمل الفني الأوسع انتشارا على وجه الأرض وعشاقه حول العالم هم الأكثر هوسا. وبلغت تكلفة إحدى حلقات هذا المسلسل فى إحدى مواسمه السبعة 11 مليون دولار، وهى التكلفة الاعلى على الاطلاق فى إجمالى انتاج حلقات العمل".