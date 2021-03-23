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اقتصاد

رئيس البورصة يطالب بقيد المزيد من شركات تجارة التجزئة بسوق الأوراق المالية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
رئيس البورصة خلال
رئيس البورصة خلال مشاركته فى قمة مصر للتجارة
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
طالب رئيس البورصة الدكتور محمد فريد، بقيد المزيد من شركات تجارة التجزئة في سوق الأوراق المالية للاستفادة من مزاياها.


وقال فريد، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر قمة مصر للتجارة والاستثمار والتي انطلقت تحت شعار (نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع تجارة التجزئة) - إن إجمالي الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة المقيدة بالبورصة يتراوح من 7 إلى 8 شركات فقط وهو رقم ضئيل مقارنة بالمزايا التي ستعود على الشركات من القيد في الأوراق المالية.

وأضاف أن الشركات الـ8 المقيدة منذ دخولها بورصة الأوراق المالية استطاعت زيادة رؤوس أموالها 23 مرة لتمويل مشروعاتها على مستوى التجارة والتوزيع، حيث ارتفعت من 100 مليون جنيه إلى 905 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن القيمة السوقية لهذه الشركات زادت لتبلغ 8ر8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة تأخذ العديد من المزايا لتساعدها على الاستمرار في العمل من منظور الحوكمة، كذلك فإن نسبة الضرائب على توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة 5% مقطوعة، في حين أن غير المقيدة تصل إلى 10%.

وأكد أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الواعدة وتصل معدلات النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لـ4.6% خلال الربع الأول من العام المالي (2020 - 2021) فيما بلغت معدلات التشغيل نحو 13.4% من إجمالي قوة العمل، وبلغت نسبة عمل المرأة 10%.
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