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اقتصاد

محمد فريد: بدء التداول في البورصة السلعية نهاية العام الجاري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:29 م
رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية
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محمد صبيح و ولاء عبد الكريم
أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعة نهاية العام الجاري .


وأوضح فريد،خلال افتتاح قمة مصر لتجارة التجزئة اليوم الثلاثاء، أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار حيث تعمل على ضبط الأسعار وخفضها، أما الشق الثاني فالمخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة ستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك .

وأشار فريد إلى أنه جاري التحدث من الشركات التي ستضم للبورصة وعمل دراسات الجدوى والتي تستغرق من 42 إلى 48 أسبوع قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول، منوها إلى أنه من المقرر بدء التداول على البورصة السلعية من خلال 4 إلى 5 سلع .


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