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اقتصاد

القابضة الغذائية: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 90%

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:14 م
السلع التموينية
السلع التموينية
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محمد صبيح
أكد رئيسا شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان نسب صرف السلع التموينية لمنافذ صرفها من بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي قد وصلت الى حوالي 90%، واشار رئيسا الشركتين الى توافر 28 صنفا من السلع الغذائية بمخازنها باحتياطيات كبيرة تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاي والمسلى النباتي وزيوت الطعام وصولا الى علب الكبريت.


وأفاد التقرير الوارد من الشركتين إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن متوسط صرف السكر لمنافذ التوزيع يصل الى حوالي 4 الاف طن يوم والزيت يصل الى حوالي 3 الاف طن يوم، والارز والمكرونة حوالي 1000 طن يوم ايضًا لكل صنف منهما، هذا وتواصل مخازن الشركتين صرف احتياجات منافذ التوزيع حسب احتياجات كل منفذ منها.

من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيسا الشركتين بصرف كل احتياجات المنافذ من سلع غذائية، مؤكدا ضرورة توفير كل احتياجات المواطن من السلع الغذائية على بطاقة الدعم قبل حلول شهر رمضان المبارك بجودة عالية وبالكميات التي تتوافق مع الدعم المقرر لكل بطاقة.
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