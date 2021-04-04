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رياضة

بعد السقوط أمام كليوباترا .. إيهاب جلال يلجأ للودي قبل مواجهة الإسماعيلي والمصري

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:34 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال خوض مباراة ودية اليوم أمام القناة استعدادا لمواجهة المصري المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 .

وجاء قرار إيهاب جلال بخوض مباراة ودية أمام القناة اليوم فى ظل سعيه إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة المصري والتى يدخلها الدراويش رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح مسار الفريق بجدول ترتيب المسابقة .

وكان الإسماعيلى تلقى الهزيمة أمس أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى للدراويش تحت قيادة مديره الفنى إيهاب جلال والذى تولى المسئولية خلفا للبوسنى يوفيتش .

ويأمل الجهاز الفنى للدراويش بقيادة إيهاب جلال فى تصحيح الموقف بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة بالفوز على المصرى فى الجولة المقبلة .

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