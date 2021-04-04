بعد قرار تعيين قاضيات .. ظهور أول سيدة تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة

في مشهد هو الأول من نوعه داخل ساحة محاكم مجلس الدولة، ظهرت أول سيدة علي منصة القضاء ، ومارست عملها لأول مرة أمين سر و سكرتير جلسة.





وقد سبق والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضي، جموعًا كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل و أهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.





ودعمًا من المستشار محمد حسام الدين – رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بالمجلس فقد أستمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل ، مؤكدًا لهن انه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.





وسبق وأصدر المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، تصريحات سابقة أكد فيها إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس إتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات .



