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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يخ الحارة والجريئة

رامي صبري: أجري في الأفراح أقل من تامر حسني وحماقي.. وهذا سبب خلافي مع عمرو دياب.. فيديو

صدى البلد

حل الفنان رامي صبري، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، وكشف تفاصيل خلافه مع عمرو دياب، و أجره فى الأفراح.

أنا أقل من تامر حسني وحماقي| رامي صبري: دا سعر مشاركتي في الأفراح

قال رامي صبري، إنه يقيم حفلات الأفراح بسعر ثابت، وهو 100 ألف جنيه، موضحًا الحفلات تختلف على حسب الموقع، والمطلوب.

وأضاف رامي صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعره أقل من تامر حسني ومحمد حماقي.

رامي صبري يكشف عن انتمائه الكروي.. ويؤكد: شيكابالا "نمبر 1"

كشف المطرب رامي صبري، عن انتمائه الكروي وأنه مشجع لنادي الزمالك، قائلا: "إن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا "نمبر 1" في الكرة، و"مش بخاف أني أكشف عن تشجيعي لنادي الزمالك"، مشيرا إلى أنه خرج ذات مرة بتصريح عن تنازله عن تشجيع الزمالك وعقب: "اتجننت في الفترة دي".

وأوضح رامي صبري، فى حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن تشجيعه للزمالك مرتبط بأصول أسرته، مؤكدا أن عائلته بها مشجعون لنادي الزمالك بشكل كبير، ولكنه يحترم جمهور النادي الأهلي وأنه ناد عظيم جدًا.


تعليق ناري من رامي صبري عن حمو بيكا .. فيديو

أكد المطرب رامي صبري، أن المطرب حمو بيكا لا يغني فقط أنه يؤدي الأغاني، وأن سبب حب الناس لحمو بيكا هو دمه الخفيف وبساطته، قائلا: "الناس بتحب حمو بيكا عشان بسيط ودمه خفيف.. ولو نقيب الموسيقيين مش هديله تصريح غناء".

وأشار "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المطرب حسن شاكوش مغني جيد، وأنه من الممكن حال وجوده بنقابة للموسيقيين سان يأخذ تصريح الغناء، حيث إنه مطرب مهرجانات جيد.

 

أقل من تامر حسني وحماقي.. رامي صبري : أجري في الفرح 100 ألف جنيه

أكد المطرب رامي صبري، أن هناك 3 مطربين يقدمون الأغاني في الحفلات والأفراح، تامر حسني ومحمد حماقي وهو، مشيرًا إلى أن سعره أقل منهم ليس بكثير، إذ أنهم ظهروا للغناء قبله بفترات طويلة، ويتم تحديد سعر الأفراح والحفلة حسب الاتفاق.

وكشف رامى صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه يحصل على 100 ألف جنيه كأجر في الفرح الواحد، مشيرًا إلى أن الفنان تامر حسني ومحمد حماقي نفسه جيله، لكنه غنى بعدهم بـ7 سنوات.


مجنون.. رامي صبري يهاجم أحمد الفيشاوي.. فيديو


قال المطرب رامي صبري، إن غناء الفنانين تغير الآن ولا يرتبط بالفن وتحول لصناعة الترند، مؤكدا أن شرائح الجمهور اختلفت وأصبح الجمهور يستمع أكثر لأغاني المهرجانات والراب.

وأشار رامي صبري، خلال لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يسمع أغاني المهرجانات كثيرًا، كما أنه يندمج بشكل كبير معها كالجمهور العادي.

 

لأول مرة.. تفاصيل الخلاف بين رامي صبري وعمرو دياب

كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل خلافه مع الهضبة عمرو دياب، وقال : " الموضوع كان كبير وتم التصالح و التراضي" وأكد أن عمرو دياب شقيه الأكبر.

وأضاف رام صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن  الخلاف فى البداية كان بسبب أغنية مع الملحن عزيز الشافعى.

 

رامي صبري ايناس الدغيدى عمرو دياب ومحمد حماقي تامر حسني

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