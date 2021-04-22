رامي صبري يكشف عن انتمائه الكروي.. ويؤكد: شيكابالا "نمبر 1"

كشف المطرب رامي صبري، عن انتمائه الكروي وأنه مشجع لنادي الزمالك، قائلا: "إن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا "نمبر 1" في الكرة، و"مش بخاف أني أكشف عن تشجيعي لنادي الزمالك"، مشيرا إلى أنه خرج ذات مرة بتصريح عن تنازله عن تشجيع الزمالك وعقب: "اتجننت في الفترة دي".

وأوضح رامي صبري، فى حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن تشجيعه للزمالك مرتبط بأصول أسرته، مؤكدا أن عائلته بها مشجعون لنادي الزمالك بشكل كبير، ولكنه يحترم جمهور النادي الأهلي وأنه ناد عظيم جدًا.

وأشار صبري، إلى أن موزعا شهيرا تنبأ فشله بالغناء فى بدايته الفنية، معقبًا: "عدوية خدني لموزع وسمعني وقاللي مش هينفع تغني صوتك وحش ومش هتنجح"، كما أن هناك نجما كبيرا بعد ذلك اشترط عدم وجوده في حفلاته، وأنه مطرب من الصف الأول في مصر ويشترط عدم وجود رامي صبري في حفلاته.

