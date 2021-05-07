عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| متي يجب إنهاء العزل المنزلي؟ .. فساتين زفاف النجمات في رمضان 2021

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

متي يجب على مريض كورونا إنهاء العزل المنزلي؟

يحتاج معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا إلى التعافي تحت الحجر الصحي المنزلي، ولا تتطلب جميع حالات COVID-19 دخول المستشفى.

 

 

فوائد الموز .. يعالج 7 أمراض خطيرة
يعتقد البعض أن  فوائد الموز قاصرة على إنقاص الوزن والمجالات التجميلية ولكن هذا غير صحيح فهذه الفاكهة تعمل على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

 

مين أحلي؟ شاهد فساتين زفاف النجمات في رمضان 2021
فساتين زفاف النجمات في رمضان 2021 من أكثر الأمور التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، فقد خطف المشاهير الأنظار بمجموعة من التصميمات الخلابة و الأنيقة التي نالت إعجاب الجمهور.

 

هاني الناظر يقدم 7 نصائح للحد من زيادة أعداد الإصابة بـ كورونا
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين بتوخي الحذر وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

 

 

ماذا تفعل المضادات الحيوية في امعائك ؟
تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهابات البكتيرية واستعادة صحتنا ، ولكن من المهم أن نتذكر أنها تميل في هذه العملية أيضًا إلى قتل البكتيريا الجيدة في أمعائنا. من المعروف أن بكتيريا الأمعاء تساعد على هضم الطعام مما يساعد على الابتعاد عن الأمراض.


 

 

ترشيحاتنا

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبرى جرجا اعلي السكة الحديد في سوهاج

صلاة التسابيح .. تكفر جميع ذنوبك.. اعرف كيفيتها وفضلها

هات فلوس لادبحك.. أهالي كفر المنفي يروون كواليس ذبح عاطل لوالده

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى.. تلقي ورصد 106 آلاف شكوى واستغاثة خلال الشهر

خطيب المسجد النبوي يحذر من فعل شائع يقع فيه الكثيرون بعد رمضان

حفيد والي مصر والمليونير الحافي يتصدران قائمة أغنياء مصر سنة 1920

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد أين يحوم الصاروخ الصيني فوق الأرض في هذه اللحظة؟

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

صاحب فرن يذبح زوجته وأبناءه الخمسة ويحاول الانتحار في الفيوم

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

دعاء اخر جمعة فى رمضان

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ