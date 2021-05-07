نشرة المرأة والصحة| متي يجب إنهاء العزل المنزلي؟ .. فساتين زفاف النجمات في رمضان 2021

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

متي يجب على مريض كورونا إنهاء العزل المنزلي؟

يحتاج معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا إلى التعافي تحت الحجر الصحي المنزلي، ولا تتطلب جميع حالات COVID-19 دخول المستشفى.

فوائد الموز .. يعالج 7 أمراض خطيرة

يعتقد البعض أن فوائد الموز قاصرة على إنقاص الوزن والمجالات التجميلية ولكن هذا غير صحيح فهذه الفاكهة تعمل على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

مين أحلي؟ شاهد فساتين زفاف النجمات في رمضان 2021

فساتين زفاف النجمات في رمضان 2021 من أكثر الأمور التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، فقد خطف المشاهير الأنظار بمجموعة من التصميمات الخلابة و الأنيقة التي نالت إعجاب الجمهور.

هاني الناظر يقدم 7 نصائح للحد من زيادة أعداد الإصابة بـ كورونا

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين بتوخي الحذر وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

ماذا تفعل المضادات الحيوية في امعائك ؟

تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهابات البكتيرية واستعادة صحتنا ، ولكن من المهم أن نتذكر أنها تميل في هذه العملية أيضًا إلى قتل البكتيريا الجيدة في أمعائنا. من المعروف أن بكتيريا الأمعاء تساعد على هضم الطعام مما يساعد على الابتعاد عن الأمراض.



