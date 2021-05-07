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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متي يجب على مريض كورونا إنهاء العزل المنزلي؟

صدى البلد

يحتاج معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا إلى التعافي تحت الحجر الصحي المنزلي، ولا تتطلب جميع حالات COVID-19 دخول المستشفى.

يخضع المريض إلي العزل المنزلي بمجرد أن  تظهر نتيجة المسحة  إيجابية مع  اتباع جميع الاحتياطات والبروتوكولات التي تقترحها السلطات الطبية، كما  يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة عادةً باتباع الحجر الصحي المنزلي.

و مع زيادة الحالات و الإصابة بـ فيروس كرونا المستجد، يسأل الكثير من الأشخاص عن ما هو  الوقت المناسب لإنهاء الحجر الصحي؟.

 

متى يجب إنهاء الحجر المنزلي ؟


نظرًا لطبيعة الأعراض وفترة حضانة الفيروس (التي تتراوح من 5 إلى 12 يومًا) ، يمكن أن يستغرق التعافي من كورونا  14 يومًا على الأقل، وفقا لما نشره موقع timesofindia. 

ومع ذلك ، يمكن إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي لمريض فيروس كورونا إذا مرت 14-17 يومًا على الأقل بعد ظهور الأعراض.

يمكن لأولئك الذين يعانون من عدوى بدون أعراض إنهاء الحجر الصحي بعد 10 أيام من أول اختبار إيجابي للفيروس، كما يمكن أن يساعدك التحدث إلى طبيبك المعالج أو الطبيب في تحديد الوقت المناسب لإنهاء العزلة.

يمكن أن تعتمد مدة الحجر الصحي والوقت المناسب لإنهائه أيضًا على نوع وشدة الأعراض، عادة ما تكون الحمى هي العلامة الكلاسيكية للعدوى ، وإذا استمر الشخص دون أن يصاب بالحمى لمدة 3 أيام ، أو استخدم الأدوية لخفض الحمى ، ولاحظ تحسنًا تدريجيًا في أسبقية الأعراض ، فإنه يعتبر آمنًا لإنهاء الحجر الصحي المنزلي.

يمكن أن يكون الحصول على تقريرين سلبيين من RT-PCR (يفصل بينهما 24 ساعة) بمثابة علامة على تعافي الشخص من فيروس كورونا ويمكنه إنهاء الحجر الصحي المنزلي .

من المفترض أن تكون فترة العزل المنزلي 14 يومًا لأن الخبراء يعتقدون أن هذا هو الوقت الذي يمر فيه الفيروس في مساره ويموت، وفقًا للدكتور رانديب جوليريا ، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) ، "ثبت علميًا أن الفيروس في الحالات الخفيفة يموت بعد ستة أو سبعة أيام".

 

متى يكون من الآمن التواجد حول أشخاص آخرين؟


عندما يكون الشخص مُعديًا أو تظهر نتيجة الاختبار إيجابية ، فإن العزلة ضرورية. يمكن لأي شخص مصاب بـ COVID-19 أن يختلط بأمان مع الناس بمجرد انتهاء فترة العزلة ويكون هناك انخفاض واضح في الأعراض. ومع ذلك ، باتباع البروتوكولات الأساسية ، لا يزال ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي مهمين.
 

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