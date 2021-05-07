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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ارتفاع إصابات كورونا

الموجة الثالثة لـ كورونا مختلفة.. استشاري مناعة يحذر المواطنين

صدى البلد

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن الموجة الحالية من كورونا مختلفة تمامًا عن الموجات الأولى و الثانية، موضحًا أن الجميع مطالب بـ توخى الحذر.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك حالات تعانى من الموجة الأولى لـ فيروس كورونا يتم علاجها حتى الآن.


ولفت إلى أن اللقاحات تحمى من الوفاة، ومن متلازمة ما بعد الإصابة، وكشف أن اللقاح يحمى من الوفاة و الإصابة، ولذلك ننصح المواطنين من الحصول على اللقاحات.
 

وقد قالت الإعلامية هبة ماهر، إن إصابات فيروس كورونا بمصر فى حالة تصاعد، موضحة أن الأعداد تجاوزة رقم الـ 1100.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دى إم سي، أن الوقاية خيرًا من العلاج، ولذلك نطالب المواطنين بـ توخى الحذر و ارتداء الكمامة و الابتعاد عن التجمعات و الاهتمام بـ النظافة.

ولفتت إلى أن الحكومة تتخذ القرارات المناسبة، وعلى المواطنين الالتزام بالقرارات.

 

أمجد الحداد المناعة كورونا اللقاح

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