حدث ليلا.. حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية مصر.. وجهاز جديد يكشف مصابا هنديا قادما بالخطوط القطرية..أول تعليق من أحمد العوضي بعد إصابته بالفيروس
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الموضوعات الهامة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالى:
حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية مصر.. وجهاز جديد يكشف مصابا هنديا قادما بالخطوط القطرية
مطار القاهرة يشدد إجراءاته حيال ركاب 3 دول ويطبق فحص إضافي لـ كشف كورونا .. تفاصيل
الصحة: تسجيل 1110 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة
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خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور
أول تعليق من أحمد العوضي بعد إصابته بفيروس كورونا "خاص"