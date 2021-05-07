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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية مصر.. وجهاز جديد يكشف مصابا هنديا قادما بالخطوط القطرية..أول تعليق من أحمد العوضي  بعد إصابته بالفيروس

فيروس كورونا - سلاله
فيروس كورونا - سلاله الهند المتحوره

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الموضوعات الهامة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالى:

 

حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية مصر.. وجهاز جديد يكشف مصابا هنديا قادما بالخطوط القطرية

 

مطار القاهرة يشدد إجراءاته حيال ركاب 3 دول ويطبق فحص إضافي لـ كشف كورونا .. تفاصيل

 

الصحة: تسجيل 1110 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

 

العناني يلتقي تقريرا مفصلا عن استعدادات موسم السياحة الصيفي

 

السيطرة على حريق هائل بمزرعة دواجن فى كفر شكر .. صور

 

النادي محق.. اللجنة الأولمبية تكشف مصير شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة واليد

 

كان برنس.. أحمد فلوكس يدعو للراحل مصطفى متولي بالرحمة

 

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خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

 

أول تعليق من أحمد العوضي  بعد إصابته بفيروس كورونا "خاص"

 

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