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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان برنس.. أحمد فلوكس يدعو للراحل مصطفى متولي بالرحمة

صدى البلد

استرجع الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بالفنان الراحل مصطفى متولى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داعياً له بالرحمة والمغفرة.


وكتب فلوكس: "لا تنسوا هذا الرجل في دعواتكم، الله يرحمه كان برنس".


ويعرض لـ أحمد فلوكس مسلسله الجديد "سفينة نوح" والذي تعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة .


ويعد مسلسل "سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري،


وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

احمد فلوكس اخر اعمال احمد فلوكس مصطفى متولى سفينة نوح الممر

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