السيطرة على حريق هائل بمزرعة دواجن فى كفر شكر .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة علي حريق هائل شب أحد مزارع الدواجن بكفر عزب غنيم التابع لمركز كفر شكر دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ باحد مزارع الدواجن بكفر عزب غنيم التابع لمركز كفر شكر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق باحد مزارع الدواجن دون خسائر او اصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية امرت نيابة قليوب بحبس عنصر إجرامي متهم هارب من المراقبة على ذمة قضية سرقة بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية امن القليوبية تفيد قيام هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذا من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبحوزته بندقية خرطوش ووعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و هاتف محمول.

وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق

فى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بجوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء بها مخلفات بحوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر واشتعال نخلة بالمنطقة.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة وتمت السيطرة على الحريق وتمت أيضا أعمال التبريد مكان الحريق دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة.

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