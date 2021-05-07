مطار القاهرة يشدد إجراءاته حيال ركاب 3 دول ويطبق فحص إضافي لـ كشف كورونا .. تفاصيل

إجراء وقائي جديد أدخلته سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منذ أمس الخميس، إلى جملة إجراءاته الاحترازية التي يتخذها حيال الركاب القادمين من الخارج إلى الأراضي المصرية، بالتحديد ركاب الدول التي تعد الآن بؤر للوباء المستجد المستشري في جميع أنحاء العالم.

فمنذ اللحظات الأولى الذي دقت فيها الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أبواب الدول لتتوغل بقوة مقارنة بالموجات الثلاثة السابقة، أخذت الدول تعيد تشديداتها الوقائية مجدداً عبر المنافذ سواء البحرية أو الجوية أو البرية، خاصة حيال القادمين من هذه الدول التي وصل فيها معدل الإصابات إلى حد الوباء.

فموجة الأمس ضربت أوروبا بشراسة وجعلت من ركاب إيطاليا أشخاصاً منبوذين يؤخذ حيالهم ألف إجراء وإجراء، وموجة اليوم أخذت في طريقها الهند والبرازيل وأمريكا اللاتينية. فما كان من سلطات الصحية في القاهرة إلا أن تتضع ترتيب إجراءاتها وفقا لذلك، فأدخلت اختباراً جديداً إضافياً بالمطارات بدء بمطار القاهرة قبل ساعات، يسمى ID NOW COVID-19 Test، وهو إجراء تحليلي سريع يُجرى الركاب فور وصولهم مطار القاهرة الدولي للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

الاختبار التحليلي الجديد، الذي بدأت سلطات الحجر الصحي تطبيقه في مطار القاهرة على الركاب، تم تقنين استخدامه فقط على الركاب القادمين من دول “ الهند والبرازيل وأمريكا اللاتينية”، هذه الدول التي تشكل بؤر وباء للموجة الجديدة المتحورة التي شنها الفيروس على العالم مجدداً ليعلن بقاؤه لفترة أخرى بيننا.

وبالحديث عن خصائص اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فهو اختبار سريع تظهر نتيجته التحليلة في مدة لا تتجاوز الـ 13 دقيقة، لتبين في الحال إيجابية إصابة الشخص مصاباً بالفيروس من سلبيته. واستخدام هذا الجهاز حيال ركاب الهند وأمريكا اللاتينية والبرازيل داخل مطار القاهرة، لا يعفي ركاب هذه الدول من تحليل PCR الأساسي المقرر إجبارياً من قبل الحكومة المصرية على جميع القادمين من جميع دول العالم إلى مصر بلا استثناء لركاب أي دولة. بل إن الدولة المصرية تتحمل فاتورة هذا الإجراء الإضافي “ ID NOW COVID-19 Test” دون وضع أي أعباء مالية إضافية على الركاب القادمين إليها.

فضلا عن الإجراءات التي تتخذها سلطات مطار القاهرة الدولي، لمواجهة تفشى الفيروس من تطبيق تطبيق تباعد وتوفير تعقيمات وكمامات وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.