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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

صدى البلد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أن السعودية تحرص على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً.

وأشار المتحدث في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام.

وكان نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، قد أكد في وقت سابق، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ "اعتمرنا" و"توكلنا"، وأن وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتنا".

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وأكد مشاط رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية،

ودعا نائب وزير الحج والعمرة، الجميع لعدم الالتفات لأي إعلانات على مواقع التواصل، تدَّعي أنها تصدر تصاريح للعمرة.

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