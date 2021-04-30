عمرة رمضان.. بشرى سارة من وزارة الحج السعودية

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات.

وأعلن نائب وزير الحج والعمرة السعودي، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، نجاح جميع الخطط التي وضعت لموسم العمرة.

وأوضح مشاط أنه سيتم تجهيز مراكز النقل من وإلى الحرم المكي بالمزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية لأداء التراويح والتهجد.

وحذر مشاط من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تدعي إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي، مؤكدًا أن "امتثال ضيوف الرحمن للإجراءات أمر إيجابي ونتمنى استمراره في العشر الأواخر من رمضان".

وأعلنت السلطات الصحية في السعودية، أمس الخميس، تقديم أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ونفت الصحة السعودية وجود أي توصية بحظر التجوال في البلاد، نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأنهى طلاب وطالبات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442هـ بعد عام استثنائي تمت فيه كافة العمليات التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"؛ حيث اختتم اليوم الخميس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم الفصلية، ورصد النتائج في نظام نور لإصدار الشهادات بحسب صحيفة سبق السعودية.

وذكرت الصحيفة أن طلاب جميع المراحل أدوا اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي؛ وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم؛ حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة.

وبلغ عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 مليون طالب وطالبة.

وبدورها؛ ثمنت وزارة التعليم السعودية الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات، وجميع الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس؛ حيث شاركوا في العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني عن بُعد حتى مرحلة أداء الاختبارات عبر المنصة وخروجها بالشكل الأمثل، من خلال الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، أو من خلال تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد.