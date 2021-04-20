السعودية.. نساء يشاركن فى تأمين الحج والعمرة

باشرت جنديات في "أمن الحج والعمرة" بالمملكة العربية السعودية العمل في مواقعهن بالمسجد الحرام، لخدمة الزائرين والمعتمرين والمصلين.

وتقوم الجنديات بالعديد من المهام الأمنية في المسجد الحرام، منها التنظيم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي في الحرم.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر " صوراً من الميدان لجنديات في "أمن الحج والعمرة" أثناء أداء مهامهن في الحرم المكي الشريف.

وتعمل وزارة الداخلية السعودية على دعم قطاع الأمن العام بالعديد من التخصصات للكادر النسائي في العمل الأمني.

يأتي ذلك بعد قبول أعداد كبيرة من السيدات السعوديات في السلك الأمني وتدريبهن في الإعداد العسكري، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.