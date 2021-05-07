النادي محق.. اللجنة الأولمبية تكشف مصير شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة واليد

كشف ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية عن مصير شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة المصري واتحاد اليد مؤكدا ان الزمالك محق في شكواه للجنة الاوليمبية .

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن اللجنة ستقوم بدراسة الشكوى مشددا أن القانون يمنح اللجنة مسؤولية كافة الأطراف في الرياضة المصرية سواء اتحادات أو الأندية.

وتابع أن الشكوى ستعرض على لجنة الأندية والهيئات وستتلقي رد من اتحاد الكرة واتحاد اليد على الشكوي وستتم دراسة الأمر بشكل كامل.

وأكمل أن الزمالك محق في شكواه مؤكدا أن التصرف الصحيح هو تطبيق اللائحة بشكل عادل

وكان الزمالك قدم شكوى ضد اتحاد الكرة من أجل الحصول على لقب دوري الجمهورية 99 بالإضافة لرفص النادي منح اتحاد كرة اليد لقب كأس مصر عن الموسم الماضي 2019-2020 للأهلي دون أن يكتمل.