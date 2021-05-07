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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من أحمد العوضي  بعد إصابته بفيروس كورونا "خاص"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

كشف  أحمد العوضي لصدى البلد عن تطورات حالته الصحية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا هو وزوجته ياسمين عبد العزيز .

تفاصيل إصابة العوضي وياسمين بكورونا

وقال العوضي " أن حالته الصحية مستقرة .. وانه يخضع للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ".

وكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي  وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين  عبد العزيز وأحمد العوضي قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوع.

 وتخضع ياسمين للعزل المنزلي حيث كانت تعاني في اول ثلاثة ايام من تعب شديد وارهاق وارتفاع في درجه حرارتها .

كما  عانت ايضا من تكسير شديد في الجسم وهو ماجعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت .

بعد إيجابية ياسمين قام احمد العوضي هو الآخر بمسحه طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية ايضا .

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أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز اللي مالوش كبير فيروس كورونا غزل والخديوي

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