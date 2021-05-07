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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

تفاصيل إصابة أبطال اللي مالوش كبير بكورونا

 وعلم صدى البلد ان ياسمين عبدالعزيز قد أصيبت بالفيروس منذ أسبوع وخضعت العزل المنزلي حيث كانت تعاني في أول ثلاثة أيام من تعب شديد وإرهاق وارتفاع في درجة حرارتها . 

كما عانت أيضا من تكسير شديد في الجسم وهو ماجعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت، بعد إيجابية ياسمين قام أحمد العوضي هو الآخر بمسحه طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية ايضا .

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

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القصة الكاملة لخلاف ياسمين عبد العزيز ومؤلف “اللي مالوش كبير”

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بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

ياسمين غبد العزيز أحمد العوضى اللي مالوش كبير خالد الصاوي فيروس كورونا

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