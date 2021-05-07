خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

نشر رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، دميتري روجوزين، اليوم الخميس، خريطة تظهر منطقة الاصطدام المحتملة حال انهيار الصاروخ الذي أطلقته الصين واصطدامه بالأرض.

وغرد روسكورمس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: لن يكون من الممكن إجراء حساب أكثر دقة إلا عندما يدخل قسم الصاروخ المتدهور بسرعة إلى الغلاف الجوي، حوالي 24 ساعة قبل توقع اصطدامه بالأرض.

وتستثني من مناطق الاصطدام المحتملة حاليًا شمال الولايات المتحدة وكندا والجزء الأكبر من أوروبا وروسيا ومعظم آسيا الوسطى.

أما المناطق من فئة “عالية المخاطر” فتأتي العاصمة الصينية بكين وبعض المناطق في إسبانيا وإيطاليا واليونان وولاية نيويورك وجنوب تشيلي ومدينة ويلينجتون في نيوزيلندا، وفقًا لتقديرات وكالة الفضاء الأوروبية.

ويوم الخميس، أعلنت شركة روسكوزموس أنها تراقب عن كثب عملية إزالة المدار غير المنضبط لمرحلة إطلاق CZ-5B.

ولن يتمكن المتخصصون من التنبؤ بشكل أكثر دقة بمنطقة الاصطدام إلا بعد دخول المرحلة إلى الغلاف الجوي للأرض ، والمتوقع حدوثه في 8 مايو.

ووفقًا للتنبؤات الحالية، سيحترق جزء من هيكل الصاروخ في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، على الرغم من أن العناصر الهيكلية غير القابلة للاحتراق يمكن أن تصطدم بسطح الأرض.

وفي 29 أبريل، أطلق صاروخ الإطلاق الثقيل Chang Zheng 5B بنجاح في مدار قريب من الأرض الوحدة الرئيسية Tianhe ("Harmony of the Heavens") كجزء من محطة Tiangong الصينية المستقبلية ("القصر السماوي").