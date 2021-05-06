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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: سنتابع من كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

البنتاجون: سنتابع عن كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

صدى البلد

أكد البنتاجون أن سلطات الولايات المتحدة تنوي أن تتابع من كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسة في مجال الفضاء، جون هيل، خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "سنتابع ذلك من كثب".

ووقع المدير العامة لمجموعة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، ورئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية، تجان كيتزيان، مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال المحطة القمرية العلمية الدولية، وفقًا لروسيا اليوم.

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وتنص المذكرة على تعاون روسيا والصين في مجال تحليل سطح القمر وتنفيذ مشاريع مشتركة على مداره، وذلك بالتزامن مع تسارع المنافسة العالمية في الفضاء.

البنتاجون الولايات المتحدة روسيا الصين أمريكا

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