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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع إصابات كورونا

استشاري حساسية : القاحات تحمى من الوفاة والإصابة.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى نسبة الإصابة بفيروس كورونا بمصر، موضحًا أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا، معلقًا : “ ياريت الناس ترجع تلتزم زى الأول وذلك لأن الموجة الثالثة عنيفة ومختلفة فى الأعراض”.

وأكد أن الموجة الثالثة لكورونا تشهد أعراض جديدة و مختلفة عن الموجة الأولى و الثانية، فهناك مشكلات جلدية واضحة يشهدها مصابي الموجة الثالثة، وأن يعانى الشخص من مرارة فى الفم.

وأشار إلى أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تحمى من الوفاة و الإصابة، وكشف أن المتحور الهندي الخاص بفيروس كورونا لم يصل مصر حتى الآن، موضحًا أن هذا التحور أذا وصل مصر ستحدث كارثة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجهاز المناعى للمواطن لن تتعرف على الفيروس الهندي، ولذلك سيتسبب فى وفيات كثيرة جدًا.


ولفت إلى أن الجميع مطالب بارتداء الكمامة، و الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام.

 

 

الحساسية المناعة فيروس كورونا كورونا الموجة الثالثة

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