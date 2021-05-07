الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية على مستوى العالم.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح كورونا ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما قررت محكمة في نيودلهي الأربعاء ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة.

من جانبه قال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، "الإغلاق هذا الأسبوع هو الخيار الوحيد الآن بسبب افتقار الحكومة لأي استراتيجية"، وفقا للأسوشيتد برس.