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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا توافق على مغادرة موظفيها غير الطارئين من الهند بسبب كورونا

أمريكا توافق على مغادرة موظفيها غير الطارئين من الهند بسبب كورونا

صدى البلد

 

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند وذلك بسبب الارتفاع الحاد في عدد إصابات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها وافقت على مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين من الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وفي وقت سابق، نصحت الخارجية الأمريكية الأمريكيين بعدم السفر إلى الهند، وقالت إن على الراغبين في المغادرة الاستفادة من وسائل النقل التجارية المتاحة.

وتشهد الهند ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 3780 حالة وفاة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بكوفيد-19، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية في أكثر من 222 ألف وفاة وحوالى 20.3 مليون إصابة منذ بدء الوباء.

 

 

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