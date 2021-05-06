بعد كارثة كورونا.. سفير الهند بالقاهرة يوجه رسالة لـ شعوب العالم.. فيديو

قال أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، إن الموجة الثانية من كورونا في الهند كانت أكثر شدة وشراسة من الموجة الأولى.



وأضاف "جوبتيه"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هذا تنبيه لكل دول العالم أن الموجات المتتالية قد تكون مؤلمة بشكل أكبر"، متابعا: "الدرس الوحيد المستفاد هو أن يبقى الناس حراس أنفسهم طوال الوقت ولا يتوقفون عن اتخاذ احتياطاتهم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".



وأشار: "يبقى الأمر الأهم هو أن يحاول الجميع الحصول على اللقاح بأسرع وقت ممكن، لأنه كلما تلقى الأفراد اللقاح سيتطيع المواطنون العودة لحياتهم الطبيعية".



ووجه رسالة للمواطنين حول دول العالم، قائلا: "ارتدوا الكمامات واحصلوا على اللقاح، والتزموا بالتباعد الاجتماعي".

