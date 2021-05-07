فوائد الموز .. يعالج 7 أمراض خطيرة

يعتقد البعض أن فوائد الموز قاصرة على إنقاص الوزن والمجالات التجميلية ولكن هذا غير صحيح فهذه الفاكهة تعمل على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

نعرض لكم أهم فوائد الموز الصحية وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnewstoday”

ضغط الدم



من فوائد الموز أنه غنى بالبوتاسيوم تحرص جمعية القلب الأمريكية على تشجيع الناس على خفض استهلاكهم من الملح، أو الصوديوم، وزيادة استهلاكهم من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، يمكن أن يساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

توفر موزة متوسطة الحجم ما يقرب من 9٪ من احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم ، وفقًا للمعلومات الغذائية من المصادر المذكورة أعلاه.

أزمة الربو



أعلنت دراسة أجريت عام 2007 أن تناول الموز قد يساعد في منع الأزيز عند الأطفال المصابين بالربو وقد يكون أحد أسباب ذلك هو محتوى الموز من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج.

سرطان



من فوائد الموز شديدة الأهمية احتوائه على الليكتين وهو بروتين موجود في الموز ، قد يساعد في منع خلايا سرطان الدم من النمو.

يعمل الليكتين كمضاد للأكسدة وتساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجزيئات المعروفة بالجذور الحرة، إذا تراكمت الكثير من الجذور الحرة ، يمكن أن يحدث تلف للخلايا ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

في عام 2004 ، لاحظ الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا الموز أو عصير البرتقال أو كليهما بدا أنهم أقل عرضة للإصابة بسرطان الدم، واقترح مؤلفو الدراسة أن هذا قد يكون بسبب محتوى فيتامين سي ، لأن هذا أيضًا له خصائص مضادة للأكسدة.

صحة القلب



يحتوي الموز على الألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة ، مثل فيتامين سي ، وكل هذه العناصر تدعم صحة القلب.

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الألياف لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الألياف، أولئك الذين تناولوا المزيد من الألياف لديهم أيضًا مستويات أقل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أو الكوليسترول " الضار " .

السكري



و جمعية السكري الأميركية توصي بتناول الطعام الموز والفواكه الأخرى لأنها تحتوي على الألياف. وأشاروا إلى أن تناول الألياف يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

مؤلف 2018 إعادة النظرمصدر موثوقخلص إلى أن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وقد يخفض نسبة السكر في الدم لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من المرض.

صحة الجهاز الهضمي



ومن فوائد الموز المهمة تحسين أيضًا جزءًا من نهج يُعرف باسم حمية BRAT والتي يوصي بها بعض الأطباء لعلاج الإسهال فـ BRAT تعني الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص.

يحتوي الموز على الماء والألياف وكلاهما يعزز الانتظام ويعزز صحة الجهاز الهضمي، وتوفر ثمرة موز متوسطة الحجم ما يقرب من 10٪ من احتياجات الألياف للشخص ليوم واحد.

يمكن أن يؤدي الإسهال إلى فقدان الماء والشوارد مثل البوتاسيوم. يمكن أن يحل الموز محل هذه العناصر الغذائية.

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالألياف إلى الانتفاخ والغازات وتشنجات المعدة لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) ، وفقًا لعام 2012. دراسةمصدر موثوق. ومع ذلك ، خلص المؤلفون إلى أن الموز قد يحسن الأعراض.

توصي مؤسسة Crohn's and Colitis Foundation الأمريكية بالموز كوجبة خفيفة في نظامهم الغذائي.

حفظ الذاكرة وتعزيز المزاج



من المعروف ان الاكتئاب ومشاكل الجهاز العصبي تتسبب في اصابات عديدة للجسم ويحتوى الموز على حمض التربتوفان وهو حمض أميني قد يساعد في الحفاظ على الذاكرة ، وتعزيز قدرة الشخص على التعلم وتذكر الأشياء ، وتنظيم الحالة المزاجية.