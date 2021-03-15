مليان فيتامينات.. لن تتوقع فوائد قشر الموز المذهلة

كشفت أخصائية التغذية سوزي بوريل عبر موقع "magazin"، عن سبب عدم التخلص من قشر الموز، والتي أوصت بتضمينه في النظام الغذائي.





وأوضحت أخصائية التغذية، أن قشر الموز له خواص ممتازة لاحتوائه على الكثير من الألياف التي تؤثر على فقدان الوزن، فهناك فيتامينات ب وفيتامين ج، هذه الفيتامينات لها تأثير مفيد على الجلد، كما أن قشر الموز يسرع من تناول المغنيسيوم والكالسيوم.





كما نصحت بتناول القشرة نيئة بل أن تكون إضافة إلى الوجبات، كما اقترحت بعض الأفكار التي يمكن أن تكون بمثابة وجبة فطور أو وجبة خفيفة، اطبخي قشر الموز لتليينه وضعيه في عصير أو كعكة.



