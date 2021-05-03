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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريمة متكاملة.. هاني الناظر يحذر من عدم عزل المشتبه في إصابتهم بكورونا لأنفسهم

صدى البلد

طالب الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة للبرد أو أنفلونزا  بضرورة عزل أنفسهم على الفور و الاعتراف بأنه فيروس كورونا.

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك" من يعرف أنه يعاني من أعراض مرضية مثل ارتفاع ولو بسيط في الحرارة أو تكسير في العظام وآلام في الجسم."

وتابع:"أو من يعاني من كحة أو غيرها من أعراض البرد والانفلونزا وينكر انه يعاني من كورونا ويعتبر نفسه بيعاني من مجرد دور برد ولا يذهب للطبيب المتخصص."

وكتب " ويعالج نفسه بنفسه ويخرج ويذهب لعمله ويتجول ويختلط بالناس فانه يكون قد ارتكب جريمة متكاملة في حق نفسه وفي حق الناس وكأنما سعي لايذاء  وقتل الأبرياء وعليه أن يعلم أن حسابه عند ربنا سوف يكون قاسيا وعظيما."

 

هاني الناظر فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا أعراض البرد و الأنفلونزا إجراءات العزل

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