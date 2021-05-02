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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. 9 أخطاء شائعة تجنبها في الصيف

هاني الناظر
هاني الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها خلال الفترة الحالية وبالأخص مع دخول فصل الصيف والاحتفال بشم النسيم وزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .


وكتب الناظر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"هناك مجموعة من الأخطاء يجب  تجنبها هذه الأيام، تتمثل في:


1-لا تخرج بدون كمامة 
2- لا تسير أو تقف في الشمس خاصة أثناء فترة الظهيرة بدون كاب أو “طاقية” أو ما يحميك من أشعة الشمس 
3- لا تأكل الفسيخ والمخللات 
4- لا تشارك في موائد إفطار أو سحور مجمعة  
5- لا تتناول أطعمة أو مشروبات مكشوفة في الشارع
6- لا تتواجد في أماكن مزدحمة نهائيا 
7- لا تقلل من شرب المياه 
8-لا يفوتك تناول السلطة الخضراء يوميا 
9- أخيرا لا تخرج من المنزل إلا إذا كنت مضطرا
 

هاني الناظر فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية أعياد شم النسيم فصل الصيف أخطاء شائعة الصيف صحة

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