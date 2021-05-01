تحذير شديد اللهجة من هاني الناظر للمواطنين بشأن كورونا

احذر من اللاصق والتزاحم

حذر الدكتور هاني الناظر استشارى الجلدية والعميد الأسبق لمركز البحث القومي، المواطنين من التزام والتلاصق.

تحذير من اللاصق والتزاحم

وأضح الناظر من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه فى حالة استمرار علي هذا الحال من تلاصق وتزاحم وتهاون شديد جدا وبدون كمامة ولا اي اجراءات احترازية في المواصلات العامة والمحال والشوارع الضيقة والاسواق وتجمعات الافطار فسوف يحدث لا قدر الله قفزات كبيرة ومؤلمة في اعداد الاصابات الجديدة الاسبوعين المقبلين.

وأكد على ذلك مطالب المواطنين بالحد من هذه العادات السئة لان مصر حاليا فى مرحلة خطر.

من جانبية قال أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا دائم التحور، وأحيانا يحدث له تغير كل 10 أيام في بعض الدول، موضحًا أن كل تحور جديد يحدث للفيروس يترتب عليه ظهور أعراض جديدة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن لقاح كورونا هو طوق النجاة الوحيد بعد الكمامة في الفترة الحالية، فهو يمنع وصول الإنسان إلى أصعب المراحل الخاصة بالمرض.

وأوضح أننا لا نملك رفاهية الاختيار بين اللقاحات، ومن يتوفر له اللقاح عليه أن يحصل عليه فورًا.

ولفت إلى أن فكرة إنتاج أقراص تتناول عن طريق الفم بديل عن اللقاح والحقن، يعد أمرًا ممتاز وفعال للغاية وسيعمل على تكالب الجميع على الحصول عليه.

وأكد أن لقاح كورونا يقلل من حدة الأعراض ولكنه لا يمنع الإصابة، مشددا على أن الموجة الثالثة من الفيروس أشد فتكا وشراسة.