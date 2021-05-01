محافظ الفيوم: لقاح كورونا آمن والملايين عالميا تلقوه وعلينا الحذر من الشائعات

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة عملت بعض الإجراءات للتسهيل على المواطن لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، مناشدًا جميع المواطنين سرعة التسجيل لتلقى اللقاح حفاظا على سلامتهم.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج مانشيت، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء امس الجمعة، أن لقاح كورونا آمن تماما وملايين المواطنين حول العالم تلقوا لقاح كورونا والأمور جيدة لديهم، مؤكدا انه هناك توافرا للقاح كورونا في المحافظة، وعلينا الحذر من الشائعات في هذا الصدد.

وتابع محافظ الفيوم، أنه تجهيز ٥١ مدرية و٦٤ مركز شباب باليوم لتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل للتطعيم للقاح كورونا.

وأكد محافظ الفيوم، أن هناك إقبالا جيدا على تلقى اللقاح في المحافظة، لافتا أن هناك شائعات كثيرة تطلق عن خطورة اللقاح، الأمر الذي نعمل على مواجهته بكل الوسائل الممكنة.