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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا تفعل المضادات الحيوية في امعائك ؟

صدى البلد

تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهابات البكتيرية واستعادة صحتنا ، ولكن من المهم أن نتذكر أنها تميل في هذه العملية أيضًا إلى قتل البكتيريا الجيدة في أمعائنا. من المعروف أن بكتيريا الأمعاء تساعد على هضم الطعام مما يساعد على الابتعاد عن الأمراض.

واحدة من أفضل الطرق لضمان بقاء صحة أمعائك على المسار الصحيح بعد استخدام المضادات الحيوية هي تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي.

يمكن أن يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى تغيير كمية ونوع البكتيريا في الأمعاء بشكل كبير. يمكن أن تؤدي التغييرات في البكتيريا المعوية إلى الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية والغثيان والقيء والآثار الجانبية المعدية المعوية الأخرى. هذا أحد الأسباب التي تجعل الأطباء يوصون بتناول المضادات الحيوية بالطعام وفقا ل "indianexpress

كيف يؤثر نقص بكتيريا الأمعاء على صحتك؟

انتقلت أخصائية التغذية شيفيكا غاندي إلى Instagram لمشاركة نصيحة مهمة حول ضمان بقاء الرجل صحيًا بعد استخدام المضادات الحيوية 

لمضادات الحيوية ضرورية للغاية وفعالة في علاج الالتهابات الخطيرة. ومع ذلك ، فهو لا يقتل البكتيريا المسببة للأمراض فحسب ، بل البكتيريا الصحية أيضًا. في الواقع ، أسبوع واحد فقط من المضادات الحيوية يمكن أن يغير تركيبة ميكروبيوتا الأمعاء لمدة تصل إلى عام.

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مضاد حيوي طبيعي.. فوائد زيت الزيتون على المعدة

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استشاري بكتيريا يحذر من تناول مضاد حيوي بغرض الوقاية

وفقًا لغاندي ، يجب تناول البروبيوتيك أثناء وبعد العلاج لاستعادة بعض البكتيريا الصحية في الأمعاء التي ربما تكون قد قُتلت وأيضًا لتقليل خطر الإصابة بالإسهال.

ماذا يمكن أن يكون لديك؟

يمكن تضمين البروبيوتيك المتوفرة بسهولة في الهند مثل الزبادي واللبن الرائب والياكولت والإيدلي في نظامك الغذائي.

المضادات الحيوية المضادات الحيوية الأمعاء نظامك الغذائي صحة

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