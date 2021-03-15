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استشاري بكتيريا يحذر من تناول مضاد حيوي بغرض الوقاية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:09 ص
أدوية
أدوية
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جاوبت الدكتور نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة، على سؤال بشأن ضعف مناعة جسم الإنسان في التعامل مع تحور الفيروسات". 

وقالت عبدالوهاب، في حوار لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى" للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، إن الفيروسات تتحور، والمضادات التي يفرزها الإنسان للفيروس تتحور أيضا، لكن هناك مشاكل وهي أخذ الناس مضادات حيوية بشكل خطأ ولابد من أخذه بشكل وطريقة صحيحة.

وتابعت استشاري البكتريا والمناعة، أنه :"مافيش حاجة اسمها أخد مضاد حيوي عشان اعمل وقاية ومحتاجين صرف كل أنواع الأدوية بروشتة للتصدي لهذه الأزمة"، مستدركة أن :"أخذ الفيتامينات شيء يرهق الكبد، والجسم جدا، وفي النهاية الفيتامينات ليس لها أي لازمة بدون أمر الطبيب".

وأكدت أنه بدلا من تناول الفيتامينات المختلفة بدون لازمة نتناول أطعمة صحية ونخرج في هواء نقي وطلق كلها أمور مهمة ومفيدة للمناعة.

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