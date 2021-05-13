وسط إجراءات احترازية ووقائية ..محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد بمسجد أم القرى

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أم القرى في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .وسط إجراءات احترازية ووقائية

وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع أهالى وأبناء المحافظة، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة ، داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام علي أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وناشد المحافظ ، أبناء المحافظة بالوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في المنازل حفاظًا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.

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و قد القي إمام المسجد الخطبة مهنأ جموع المصلين بعيد الفطر المبارك ، مؤكدا إلى أن شمس يوم عيد الفطر المبارك قد أشرقت ببهجتها وفرحتها علي العالم أجمع بالخير والبركات ، فيوم العيد يوم الجائزة للصائمين

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