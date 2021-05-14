محافظ بورسعيد: على المواطنين دعم جهود الأجهزة التنفيذية خلال العيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أى شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ قرارات غلق الشواطىء والحدائق وتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات فى التاسعة مساء، ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وللحد من الازدحام والتجمعات خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة أيام ، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق السلامة العامة للمواطنين ومواجهة أى أزمة قد تحدث خلال هذه المناسبات، مناشدا المواطنين بدعم جهود الأجهزة التنفيذية والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى.