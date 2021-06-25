عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو عايش في أمريكا.. بحث جديد يؤكد خطورة تهدد نصف المباني

ولاية أوريجون
ولاية أوريجون

أوضح بحث جديد أن أكثر من نصف المباني في الولايات المتحدة تقع في مناطق مهددة بالخطر، وهي عرضة لحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والزلازل.

 

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تشكل المناطق المعرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية ثلث مساحة البر الرئيسي للولايات المتحدة ، ومع ذلك فقد حدثت معظم التطورات الحديثة حتى الآن في هذه المناطق بالذات.

txt

بسبب خطر طالبان.. أمريكا تستعد لنقل 18 ألف أفغاني إلى دولة ثالثة

txt

الأمم المتحدة: 41 مليون شخص في 43 دولة يواجهون خطر المجاعات

في عام 1945 ، تم تصنيف ما يقرب من 173000 مبنى ، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات ومباني المكاتب، في مناطق مهددة بنوعين من الكوارث الطبيعية، وبعد سبعة عقود ، وصل هذا العدد الآن إلى أكثر من 1.5 مليون مبنى مهدد بالخطر، ولا يزال التطوير في هذه المناطق ينمو بسرعة.

 

مباني سكنية

تقول  عالمة المناخ فيرجينيا إجليسياس من جامعة كولورادو بولدر: "نحن نعلم أن تغير المناخ يزيد من مخاطر الضرر الناجم عن بعض المخاطر الطبيعية.. ولكن هل تتزايد الخسائر أيضًا بسبب الطريقة التي نطور بها مدننا وبلداتنا؟".

 

ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال هي نعم، حيث تعد كثرة المباني هي السبب الرئيسي للخسائر بسبب الكوارث الطبيعية، وليست المدن وسكانها فقط هم من يتعرضون لهذا الخطر، ويمكن أن تنتشر الخسائر مما يؤدي إلى زيادة الاضطرابات والبطالة والنزوح إلى المناطق الريفية أيضًا.

 

مناطق مهددة بالخطر

وعندما أنشأ الباحثون خريطة للنقاط الساخنة المهددة بالخطر في البر الرئيسي للولايات المتحدة وقارنوا هذه المناطق بالتطور التاريخي للأراضي، وجدوا نتائج مثيرة للقلق، على الرغم من الجهود التي بُذلت مؤخرًا لتحديد الأماكن التي يُحتمل أن تحدث فيها الكوارث الطبيعية.

 

وزيادة عدد المباني يؤدي إلى تهديدها بالانهيار بسبب الزلازل والاعاصير التي زادت عن السابق، وذلك بسبب التنمية العمرانية المتزايدة في الولايات المتحدة، بعدما ارتفعت المباني في المناطق المعرضة للأعاصير ثلاثة أضعاف منذ عام 1945.


وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتعرض عدد أكبر بكثير من الناس للأعاصير في المستقبل ، خاصة وأن تغير المناخ يزيد من شدة العواصف ومعدل حدوثها، وتنحصر المخاطر في الغالب في الساحل الشرقي والدول المحيطة بخليج المكسيك ، حيث تنتشر الأعاصير، وفي عام 2017، على سبيل المثال ، ضرب إعصار هارفي ولايتي تكساس ولويزيانا ، مما أدى إلى 75000 طلب تأمين متعلقة بالبناء.

الولايات المتحدة حرائق الغابات الكوارث الطبيعية المبانى الخطر الكوارث فيضانات الزلازل اضطرابات

ترشيحاتنا

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس وصلاة فجر الجمعة

هوندا تكشف نسختها الجديدة من سيفيك 2022 .. بإطلالة الهاتشباك | صور

إقرار 3 قوانين.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بعد غد

قبل اجتماع بايدن وغني .. البيت الأبيض: لم نلمس تصاعدا في الهجمات ضد قواتنا بأفغانستان

بعد 13 عاما من الوصاية عليها.. بريتني سبيرز تكسر صمتها: نفسي أبقى أم

ليبيا.. اجتماع تشاوري في تونس لوضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

جاية من ورا الجاموسة.. مذيعة تشن هجوما على متابعة وصفتها بهذه الكلمات.. فيديو

هاني الناظر: نهاية فيروس كورونا عالميا في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ