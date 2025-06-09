زيزو يكشف المستور.. مجلس الزمالك أمر بدهس صورتي والفلوس مش سبب رحيلي

تصدر اللاعب أحمد السيد زيزو محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها في برنامج "الكوره مع فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر، وقد لاقت تصريحاتها تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات المثيرة بعد الانتقال للنادي الأهلي..

ظهر زيزو، وتحدث عن تفاصيل من انتقاله إلي النادي الأهلي والتي أثارت الكثير من الجدل والاهتمام وخلال اللقاء، فتح زيزو ملفات قديمة، ورد لأول مرة على تساؤلات حول استخراج فيزة امريكا، وعلق عن سبب عدم تجديده لنادي الزمالك، وتحدث عن حقيقة وجود خلاف بين ولده وبين ممدوح عباس.

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