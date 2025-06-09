السوشيال ميديا سامة.. مها الصغير تعلق على تصدرها التريند بعد انفصالها

تصدرت الإعلامية مها الصغير محركات البحث جوجل بعد ظهورها في حلقة من برنامج معكم مع منى الشاذلي

https://youtube.com/shorts/tdgKOe8Gkx8

علقت الإعلامية مها الصغير، على تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، واصفة إياها بأنها تشبه "الجرائد الصفراء".

قالت مها الصغير خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON": "بحس أن السوشيال ميديا، زي زمان الجرايد الصفرا، بقيت بحس أنها مدمرة أكتر ما هي نافعة".

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/tdgKOe8Gkx8