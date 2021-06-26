محاكمة تأديبية لمديرا تعليم أسيوط والتنظيم والإدارة.. أهانا مدير مدرسة أمام التلاميذ
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في إهانة مدير مدرسة إعدادية تابعة لإدارة أبنوب التعليمية بالمخالة لما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وأكد تقرير الإتهام أن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط في 22 يوليو عام 2020، بمقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات التابعة لمديرية تعليم أسيوط لم يحافظا على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها وظهرا بمظهر غير لائق، ولم يراعيا آداب اللياقة في تصرفاتهما ولم يلتزما بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
المحالان أهانا مدير مدرسة
وتبين من أوراق القضية أن المحالين أهانا بالقول وبالألفاظ المبينة بالتحقيقات ممدوح أبو زيد، مدير المدرسة الشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية وآخرين من زملائه العاملين معه بمقر انعقاد لجنة إختيار قيادات المديرية، وأرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
على جانب أخر يفتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية و المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.