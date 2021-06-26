محاكمة تأديبية لمديرا تعليم أسيوط والتنظيم والإدارة.. أهانا مدير مدرسة أمام التلاميذ

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في إهانة مدير مدرسة إعدادية تابعة لإدارة أبنوب التعليمية بالمخالة لما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وأكد تقرير الإتهام أن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط في 22 يوليو عام 2020، بمقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات التابعة لمديرية تعليم أسيوط لم يحافظا على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها وظهرا بمظهر غير لائق، ولم يراعيا آداب اللياقة في تصرفاتهما ولم يلتزما بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

المحالان أهانا مدير مدرسة

وتبين من أوراق القضية أن المحالين أهانا بالقول وبالألفاظ المبينة بالتحقيقات ممدوح أبو زيد، مدير المدرسة الشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية وآخرين من زملائه العاملين معه بمقر انعقاد لجنة إختيار قيادات المديرية، وأرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

على جانب أخر يفتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية و المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.