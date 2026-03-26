إجراءات عاجلة لترشيد إستهلاك الكهرباء في المدارس .. وصدى البلد ينشر التفاصيل

تتلقى الآن جميع المدارس تعليمات رسمية من المديريات والإدارات التعليمية ، بترشيد إستهلاك الكهرباء

فمن جانبها ، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، تنص على أنه يُمنع تماماً إضاءة أي كشافات داخلية أو خارجية في غير أوقات الدراسة الرسمية.

كما اجتمع اليوم محمد صلاح مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية ، مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والتعليم الأساسي لمناقشة أهم البنود التنظيمية والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة، بما يضمن سير العملية التعليمية في أجواء منظمة وآمنة، ويعكس الجدية والحرص على مصلحة الطلاب

وخلال الإجتماع تم الإعلان رسميا عن صدور تعليمات رسمية تنص على التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس، مع الإلتزام بالغلق الفوري للأجهزة غير المستخدمة، حفاظًا على الموارد.

وفي نفس الإطار ، عقد أيضا أحمد شفيق مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة صباح اليوم ، اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات بالديوان، بحضور حسام طايع وكيل الإدارة ومديرة المتابعة ورؤساء الأقسام ومديري المراحل والمدارس بمختلف المراحل التعليمية لمناقشة سير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة ، وخلال الاجتماع قال : تأكيداً على سياسة الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، تم التنبيه وبقوة على أنه يُمنع تماماً إضاءة أي كشافات داخلية أو خارجية في غير أوقات الدراسة الرسمية.

كما أصدر يحيي أبو شميلة مدير إدارة البدرشين التعليمية ، تعليمات عاجلة للمدارس بضرورة ​الاستخدام الرشيد للكهرباء ، وتشغيل الأجهزة في أضيق الحدود والاعتماد الأساسي على الإضاءة الطبيعية داخل الفصول ، وغلق كافة مصادر الإضاءة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة فوراً.

وفي كفر الشيخ ، قرر حمودة يونس مدير إدارة بيلا التعليمية ، ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس، من خلال الإستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية والإضاءة، بما يسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد.



وفي قنا ، أعلن الدكتور محمد خليفة القرماني مدير عام ادارة قفط التعليمية ، صدور تعليمات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المدارس ، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

رئيس الوزراء : كل وزارة مسئولة عن تفعيل الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء



وكان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد الراهن في المنطقة، والذي يموج بتصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتي فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، قائلا: هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة؛ ولذا فالحكومة تواصل المتابعة الدءوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد الوطني، قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية.

واستعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية في الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن كل وزارة ستكون مسئولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، وذلك في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.